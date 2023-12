Kassenärzte-Chef Corona-Impfungen: „Es war nicht seriös, Ängste der Menschen einfach abzutun“

Gassen Leider keine großen mehr. Ganz im Ernst. Alle wesentlichen Projekte hängen in der Luft. Krankenhausreform, Notfallreform, Ambulantisierung, Entbürokratisierung und so weiter, und so weiter. Die Einbindung der Akteure in diesen Bereichen ist schlicht unzureichend, Bedenken werden weggewischt – so wird das nichts werden. Um das zu ändern, müsste Herr Lauterbach jetzt umdenken und zusammen mit den Akteuren des Gesundheitswesens, die die Versorgung aufrecht erhalten, die nächsten gesetzgeberischen Schritte abstimmen und dann praxisorientiert und nicht ideologisch getrieben umsetzen.