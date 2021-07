Impfung gegen Covid-19 : Stiko hält sich mit Empfehlung zu Auffrischungsimpfung noch zurück

Berlin Je weiter sich die gefährliche Delta-Variante in Deutschland verbreitet, desto dringlicher stellt sich die Frage nach der aufgefrischten Schutzimpfung. Die Ständige Impfkommission hält die Datenlage noch für zu dünn. Gesundheitsminister Spahn bereitet sich „gedanklich“ schon vor.

In der Debatte um mögliche Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 hält der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, die Datenlage noch für zu dünn, um klare Empfehlungen abzugeben. „Für eine solide Antwort braucht es noch Daten, Zeit und Arbeit“, sagte Mertens. Dabei stellt sich die Frage nach der aufgefrischten Schutzimpfung umso dringlicher, je weiter sich die Delta-Virusvariante in Deutschland ausbreitet. Nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts geht derzeit bereits jede zweite Neuinfektion auf Delta zurück. Dass sich die ansteckendere Variante in Deutschland durchsetzen wird, gilt als sicher.

In Deutschland empfehlen Wissenschaftler und Gesundheitsexperten eine dritte Impfung im Herbst bislang vor allem für Senioren und Menschen mit Immunschwächen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Donnerstag, man bereite mögliche Auffrischimpfungen für pflegebedürftige Menschen in Pflegeeinrichtungen „gedanklich“ bereits vor. „Ich rechne bald mit Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, was immunsupprimierte Menschen angeht und die Notwendigkeit einer Auffrischimpfung“, sagte Spahn in Berlin. Dafür würde der Impfstoff aus den Lieferungen so beiseite gelegt werden, „dass es jedenfalls dann losgehen kann ohne Mangel, sondern die Auffrischimpfungen dann auch zügig in kurzer Zeit erfolgen können“.