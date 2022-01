Wegen Omikron : Corona-Genesenenstatus nur noch drei Monate gültig – noch Unklarheit über technische Umsetzung in Apps

Berlin/Saarbrücken Omikron verbreitet sich in Windeseile – und Politik und Behörden haben die Corona-Regeln entsprechend angepasst. Geändert wurden die Zeitspanne des Genesenen-Status, auch im Saarland.

Die Corona-Variante Omikron breitet sich in Deutschland immer mehr aus - auch mit Folgen für Alltagsregelungen wie den Genesenenstatus.

Als genesen gilt man nun nur noch drei und nicht mehr sechs Monate nach einer eigenen Infektion. Wegen Omikron bestehe ein sehr viel größeres Risiko, erneut zu erkranken oder Überträger zu sein, argumentiert das Robert-Koch-Institut (RKI). Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verteidigt die Pläne für eine Impfpflicht als einzige Chance für ein Ende der grassierenden Pandemie in diesem Jahr. Zur Dämpfung der Omikron-Welle kommt aus Lauterbachs Sicht der Corona-Warn-App besondere Bedeutung zu.

Der Genesenenstatus

Je mehr Menschen sich mit der ansteckenderen Omikron-Variante infizieren, desto mehr Genesene dürfte es bald auch geben. Festgelegt wurde nun eine kürzere Zeitspanne dafür, wie lange man als genesen gilt. „Die Dauer des Genesenenstatus wurde von sechs Monate auf 90 Tage reduziert, da die bisherige wissenschaftliche Evidenz darauf hindeutet, dass Ungeimpfte nach einer durchgemachten Infektion einen im Vergleich zur Deltavariante herabgesetzten und zeitlich noch stärker begrenzten Schutz vor einer erneuten Infektion mit der Omikronvariante haben“, schrieb das RKI.

In Kraft trat die neue Vorgabe bereits am vergangenen Samstag. Genesennachweise gelten also seitdem nur noch für maximal drei Monate – laut Bundesgesundheitsministerium formal auch schon bestehende Nachweise. Die aktuelle saarländische Rechtsverordnung übernimmt diese bundesweite Regelung, die bis auf Weiteres gilt. Unklar ist noch, wie die Änderung in den Apps zur Anzeige der Impfnachweise technisch umgesetzt wird. In den Apps können Genesenenzertifikate angezeigt werden – bislang mit dem Gültigkeitszeitraum sechs Monate.

Die Impfpflicht

Omikron beeinflusst auch das Ringen um eine allgemeine Impfpflicht. „Omikron ändert die Spielregeln“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP im Bundestag, Stephan Thomae, der „Süddeutschen Zeitung“. Er forderte, die Diskussion müsse in Ruhe mit aktuellsten Erkenntnissen geführt werden: „Bevor wir in der Sommersaison mit einem Impfstoff impfen, dessen Wirkung in der nächsten Wintersaison womöglich schon wieder abklingt und/oder von einer neuen Variante unterlaufen wird, sollten wir uns fragen, ob es nicht sinnvoll ist abzuwarten, mit welcher Mutation wir es im nächsten Herbst zu tun haben.“

Thomae reagiert auf Äußerungen des Virologen Christian Drosten, der die wohl milderen Krankheitsverläufe bei Omikron als Chance sieht, von der Pandemie in einen endemischen Zustand zu kommen. Voraussetzung allerdings sei eine breite Immunität, hatte Drosten dem „Tagesspiegel“ gesagt. „Das Virus muss sich verbreiten, aber eben auf Basis eines in der breiten Bevölkerung verankerten Impfschutzes“ – sonst würden zu viele Menschen sterben.

Lauterbach wertete die Impfpflicht als einzigen Weg, die Pandemie im laufenden Jahr in den Griff zu bekommen und neue Einschränkungen im kommenden Winter zu vermeiden. „Wollen wir in diesem Jahr das Ende der Pandemie erreichen durch die Maßnahmen, die wir getroffen haben und durch eine Impfung einer breiten Schicht der Bevölkerung, dann müssen wir zur Impfpflicht übergehen“, sagte er. Das sei „die einzige Möglichkeit“. „Wir wollen einfach nicht, dass es so weitergeht wie jetzt, nur weil eine kleine Gruppe in der Bevölkerung nicht bereit ist, hier dem gegebenen Stand der Wissenschaft zu folgen und dem ärztlichen Rat und dem politisch Notwendigen.“

