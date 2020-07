Fragen und Antworten zum EU-Hilfsprogramm : Deutschland zahlt, profitiert aber auch

Brüssel 66 Seiten umfasst das Zahlenwerk, das die europäischen Staats- und Regierungschefs am Ende ihres Gipfeltreffens verabschiedet haben. Doch was bedeuten diese Vereinbarungen für die krisengeschüttelten Mitgliedstaaten und vor allem für ihre Bürger?

1,82 Billionen Euro – wie viel Geld kommt davon in den Mitgliedstaaten an?

Es handelt sich um zwei Pakete. Der Aufbau-Fonds ist bis Ende 2023 befristet und beinhaltet 750 Milliarden Euro, von denen 390 Milliarden als Zuschüsse gewährt werden. 360 Milliarden sind Kredite. Die ersten Berechnungen zeigen, was davon ankommt. So wird Italien als besonders von der Pandemie betroffenes Land etwa 172,7 Milliarden Euro erhalten, davon sind 70 Milliarden Zuschüsse, die es nicht zurückzahlen muss. Der Rest sind Kredite. Frankreich rechnet mit knapp 39 Milliarden. Deutschland dürfte um die 28 Milliarden bekommen. Das zweite Paket betrifft den EU-Haushalt für die sieben Jahre bis 2027, der 1074 Milliarden Euro umfassen wird.

Nein. 70 Prozent der Gelder aus dem Aufbau-Fonds sind für 2021 und 2022 vorgesehen, der Rest für 2023. Die Verteilung orientiert sich an den Daten zur Konjunktur, also wie stark der Einbruch wirklich ausfällt. Zunächst dürfen die Mitgliedstaaten selbst Projekte vorschlagen, die die Kommission innerhalb von zwei Monaten prüft. Das Geld wird auf die Programme in den jeweiligen Ressorts wie Landwirtschaft, Klima, Soziales oder Infrastruktur aufgeteilt.