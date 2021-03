Beratungen von Bund und Ländern : Deutschland bleibt vorerst im Lockdown

Das Bundeskanzleramt spiegelt sich in der Fassade des Bundestags-Gebäudes, dem Paul-Löbe Haus. Im Kanzleramt berät Kanzlerin Merkel mit den Länderchefs in einer virtuellen Konferenz über mögliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Foto: Michael Kappeler/dpa. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Bund und Länder beraten erneut über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Diskutiert wird über die Osterfeiertage, Ausgangsbeschränkungen und weitere „Notbremsen“: Hintergrund ist die dritte Welle steigender Corona-Infektionen.

Wie schön wäre es doch gewesen: Noch vor gut zwei Wochen schwang bei den Beratungen von Bund und Ländern die Idee mit, möglicherweise kurz vor den Osterferien weitergehende Öffnungen zu verkünden.

Doch es kommt wieder anders, das Virus gibt nicht auf. Im Gegenteil: Die Infektionszahlen steigen wieder exponentiell an, befeuert durch aggressive Virusvarianten. Bundesweit ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche bereits auf mehr als 100 gestiegen. In manchen Hotspots liegt die Inzidenz gar um ein Vielfaches höher, Spitzenreiter am Montag ist der thüringische Landkreis Greiz mit einem Wert über 550. Zur Erinnerung: Bei den vorletzten Beratungen gab Merkel die Devise von 35 aus. Parallel werden die Menschen immer pandemiemüder.

Vor Beginn der Beratungen der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Montag im Kanzleramt ist die generelle Verlängerung des Lockdowns über den März hinaus zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder recht unstrittig. So kommt es auch. Um 16.30 Uhr dringt aus dem Kanzleramt nach draußen: Der Lockdown soll bis zum 18. April verlängert werden. Das berichten mehrere Teilnehmer übereinstimmend.

Zu hoch sind die neuen Infektionszahlen und damit die Inzidenzen, befeuert durch die Corona-Mutanten. Die Zahlen auf den Intensivstationen gehen hoch, die dritte Welle ist da. Doch viele Details, viele Ideen sind offen - über sie wird es im Laufe des Abends viel Streit geben.

Die Kanzlerin jedenfalls hatte ihre Haltung schon am Freitag deutlich gemacht: Man werde leider „auch von dieser Notbremse Gebrauch machen müssen“, hatte sie nach Beratungen mit den Ländern zum weiteren Vorgehen beim Impfen gesagt. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir ohne diese Notbremse auskommen, aber das wird nicht möglich sein, wenn ich mir die Entwicklung der letzten Tage anschaue.“ Merkel ärgert es, dass die am 3. März von Bund und Ländern beschlossene Regelung für Hotspots mit einer Inzidenz ab 100 nicht überall gleich konsequent umgesetzt wird.

Die Beratungen am Montag, sie beginnen eine gute Stunde später als geplant. Jedes Mal steht 14 Uhr auf dem Plan, pünktlich allerdings begann so gut wie keine MPK in den letzten Wochen. Der Grund: Die Ministerpräsidenten beraten unter sich allein, bevor die Beratungen mit Kanzlerin Merkel beginnen. Und schon in diesen Runden knallen die Meinungen hart aufeinander. Urlaubsreisen, Sperrung von Schulen. Ausgangssperren - all diese Schlagworte standen bereits in verschiedenen Entwürfen, die in Berlin seit dem Wochenende kursieren.

Im Kanzleramt selbst treffen am Montag erneut der MPK-Vorsitzende, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), und sein Stellvertreter, Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU), persönlich ein. Die anderen Staatskanzleien sind zugeschaltet.Müller und Söder werden von Demonstranten vor dem Kanzleramt begrüßt. „Urlaubsreisen sind keine Pandemietreiber“ steht auf Transparenten zu lesen. Mit der Aktion will ein Reisebüroverband auf die verzweifelte Situation der Reisebüros aufmerksam machen.

Doch es nützt nichts: Die Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein erhalten im Kreis ihrer Länderkollegen keine Mehrheit für ihren Vorschlag eines „kontaktarmen Urlaubs“ im eigenen Bundesland; so jedenfalls dringt es nach draußen. Deshalb werde der Vorschlag wohl nur als Protokollnotiz in die geplante Bund-Länder-Erklärung angefügt, heißt es am späten Nachmittag. Die Debatte um die hohe Zahl an Deutschen also, die dieser Tage auf Mallorca Urlaub machen, während hierzulande der Tourismus weiter auf Eis gelegt ist - sie wird weitergehen.

Drinnen geht es derweil hoch her: Bayerns Ministerpräsident Söder beharrt darauf, dass die „Notbremse“ bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 nicht für das ganze Bundesland, sondern nur auf Landkreis-Ebene gelten soll. Er habe Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) widersprochen, der vorgeschlagen habe, Verschärfungen der Maßnahmen bei einem Wert über 100 im gesamten betroffenen Bundesland einzuführen, so wird berichtet. Söder wolle Landkreise offen halten, die eine Inzidenz unter 100 oder sogar unter 50 haben. Deshalb sei eine „regionale Umsetzung" wichtig, heißt es von Teilnehmern.Tschentscher, selbst Arzt, übernimmt in der Runde zunächst den Mahner und warnt vor bitteren Auswirkungen der dritten Welle.

Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) wiederum sieht die vom Kanzleramt ins Spiee gebrachten Ausgangssperren „skeptisch“, sagt er Teilnehmern zufolge. In einer Beschlussvorlage des Kanzleramts vom Vorabend steht, dass Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz über 100 sollen Ausgangsbeschränkungen erlassen – von einer noch zu verhandelnden Uhrzeit am Abend bis 5 Uhr morgens.Diese Idee stößt bei vielen Regierungschefs auf Unverständnis. Lange Debatten sind vorprogrammiert. Eine einheitliche Regelung scheint am frühen Abend zumindest ausgeschlossen.

(mün)