Neues Schuljahr : Bildungsgewerkschaft sieht Schulen schlecht vorbereitet

Berlin Die neue Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Maike Finnern, plädiert für eine Fortsetzung der Schutzmaßnahmen an den Schulen nach den Ferien und wirft den Ländern Bummelei vor.

Als letztes der 16 Bundesländer geht Bayern an diesem Donnerstag mit dem letzten Schultag in die Sommerferien. Am Mittwoch war in Baden-Württemberg der letzte Schultag gewesen. Von Freitag bis Sonntag sind nun inklusive der süddeutschen Länder für ein paar Tage alle Schüler in Deutschland in den großen Ferien. Am kommenden Montag geht im Norden und Nordosten, also in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, die Schule schon wieder los. SPD-Politiker Karl Lauterbach hatte vor einem Schulstart ohne jegliche Corona-Beschränkungen gewarnt. Fahre man die Schutzmaßnahmen in Schulen zu früh herunter, würden sich sehr viele Kinder mit Covid-19 infizieren, sagte er.