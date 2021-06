Corona-Lage in Detuschland : Betriebsärzte blicken zuversichtlich auf Impfkampagne

Berlin Sinkende Infektionszahlen, weniger Corona-Patienten auf den Intensivstationen und wachsender Impfschutz: Die Lage in Deutschland entspannt sich. Warum auch die Betriebsärzte hoffnungsvoll sind.

Die Corona-Lage in Deutschland entspannt sich: Das Robert-Koch-Institut (RKI) stufte am Dienstag angesichts sinkender Corona-Fallzahlen die Gefahrenlage für Deutschland von „sehr hoch“ auf „hoch“ herunter. Auch vom Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kam vorsichtige Entwarnung: „Die Lage wird besser, sie wird deutlich besser, aber wir sind noch mitten in dieser Pandemie", sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Berlin. Die Impfkampagne laufe auf Hochtouren und erste Effekte seien sichtbar. Inzwischen hätten etwa 50 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland eine Erstimpfung erhalten. „Wir haben die dritte Welle gemeinsam gebrochen, das ist ein großer Erfolg“, sagte RKI-Chef Lothar Wieler.