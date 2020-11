Corona-Lage vor Beratungsrunde am Montag : Auch Ministerpräsident Hans schloss Lockerungen vorerst aus

Berlin/Saarbrücken Bund und Länder ziehen eine Zwischenbilanz des Lockdowns. Wegen weiter hoher Zahlen sehen viele Stimmen keinen Spielraum für große Änderungen.

(dpa/kes) Zwei Wochen nach Beginn des Teil-Lockdowns in Deutschland beraten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder diesen Montag erneut über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Mit Lockerungen ist nicht zu rechnen. Mehrere Regierungschefs – darunter auch Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) – schlossen Erleichterungen am Wochenende aus. Offenbar soll erst in einer weiteren Runde am kommenden Montag entschieden werden, ob die auf November befristeten Einschränkungen vor Weihnachten gelockert werden können – oder verschärft werden müssen. Mehrere Länder sollen bei einer Vorbesprechung am Sonntag dafür plädiert haben, die Entwicklung der zuletzt auf hohem Niveau stagnierenden Corona-Zahlen abzuwarten.