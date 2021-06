G7-Gipfel : Corona-Ausbruch in Hotel von Merkels Sicherheitsleuten

Corona bewegt auch den G7-Gipfel in Cornwall: Sicherheitsleute der Bundeskanzlerin waren vorab in einem Hotel untergebracht, in dem es einen Virus-Ausbruch gab. Foto: Michael Kappeler/dpa-pool/dpa

Carbis Bay Ob der Corona-Fall Auswirkungen auf die Mitglieder von Merkels Vorauskommando hat, ist unklar. In Berlin wird versichert: Die Kanzlerin und ihre Delegation würden wie geplant zum G7-Gipfel anreisen.

In einem Hotel, in dem zwei Sicherheitsleute von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beim G7-Gipfel in Cornwall untergebracht waren, hat es einen Corona-Ausbruch gegeben.

Ein Sprecher des britischen Premierministers Boris Johnson bestätigte auf Anfrage von Journalisten am Donnerstag, dass die Bundeskanzlerin weiter am Gipfel teilnehmen werde. In Berlin hieß es am Abend ebenfalls, auf die Anreise der Kanzlerin und ihrer Delegation zum Gipfel habe der Fall keine Auswirkungen.