Wirtschaftskunde mit dem Finanzminister Wann wird der Döner wieder billiger, Herr Lindner?

Im Rahmen des „Zukunftstags“ erteilt der Bundesfinanzminister an diesem Donnerstag jungen Menschen eine Unterrichtseinheit zu Finanzfragen. In seinem Ministerium wirbt der FDP-Chef für Investitionen in Aktien, für das von ihm geplante „Generationenkapital“ zur Stabilisierung der Rente und die Stärkung von finanzieller Bildung. Mehr Menschen müssten erkennen, dass der Kapitalmarkt, Aktien „und so weiter“ nichts Gefährliches seien. Das eigentlich Gefährliche sei dagegen das Sparbuch mit seinen geringen Renditen. Während er redet, reflektiert seine Armbanduhr das grelle Scheinwerferlicht so stark, dass viele im Raum geblendet sind.