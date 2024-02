Interview Christian Dürr (FDP) “Wir können die Soli-Abschaffung auch in Schritten machen“

Dürr Der Staat hat kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem. Wir sind bei den Unternehmenssteuern nicht wettbewerbsfähig, in den USA etwa liegen sie um ein Drittel niedriger. Wir können das nicht komplett ausgleichen, aber wir sollten uns in die Richtung bewegen. Und da ist die Abschaffung des so genannten Rest-Solis das Mittel der Wahl, den vor allem die Unternehmen bezahlen. Ich will mich nicht mehr bei Steuersenkungen auf die Union verlassen müssen, sondern etwas machen, was wir alleine entscheiden können in der Koalition. Wir brauchen die Union im Bundesrat dafür nicht. Und die Soli-Abschaffung würde sofort und direkt wirken.