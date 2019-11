Selbstkritik der Parteivorsitzenden : CDU-Chefin räumt Fehler im ersten Amtsjahr ein

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gibt sich selbstkritisch. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Berlin CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Fehler und schlechtes Krisenmanagement im ersten Amtsjahr als Parteivorsitzende eingeräumt. „Das kann man an Umfragewerten sehen, das kann man natürlich auch an Diskussionen in der Partei sehen“, sagte Kramp-Karrenbauer der ARD am Dienstag und damit kurz vor dem CDU-Parteitag in Leipzig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa