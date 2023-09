Interview Bürokratieexperte Goebel „Komplizierte Gesetze helfen niemandem“

Goebel Eine große Chance liegt in der „One in one out“-Regel, die vorsieht, dass jede gesetzliche Vorgabe, die die Wirtschaft belastet, durch eine entlastende Vorgabe ausgeglichen werden muss. Diese Bürokratiebremse müssen wir viel stärker nutzen. Leider kommen hier noch zu viele Ausnahmen zum Tragen. Beispielsweise fällt EU-Recht nicht unter die „One in one out“-Regel, obwohl hier so viel Bürokratie anfällt.