Chef der Werteunion kritisiert Merkel und AKK : „Wir wollen die alte CDU wiederhaben“

Berlin Der Bundesvorsitzende der konservativen Werteunion will ein ein klares christdemokratisches Parteiprofil – und Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten.

MITSCH Das ist deren Strategie. Am Anfang wurden wir ignoriert, inzwischen merkt man, dass dies nicht mehr funktioniert. Denn wir wachsen. Zu Beginn des Jahres hatten wir noch 1200 Mitglieder, jetzt sind es 3300. Wir sind also keine Außenseiter. Die Parteibasis will eine Veränderung, bevor die nächste Wahlschlappe kommt.

MITSCH Aber die CDU braucht wieder ein klares christdemokratisches Profil. Das meine ich damit. Die Werteunion spricht aus, was viele an der Basis und in der Bevölkerung denken. Mir macht Angst, dass sich Menschen nicht mehr trauen zu sagen, was sie wirklich denken.