Bundespräsidenten-Wahl : Chef der Werte-Union droht der Rauswurf aus der CDU

Berlin Max Otte, Vorsitzender der Werte-Union, will für das Bundespräsidentenamt kandidieren. Die AfD hatte den CDU-Politiker zuvor vorgeschlagen. Die Christdemokraten reagieren entsetzt.

Deren Führung forderte ihn am Dienstag auf, die Partei freiwillig zu verlassen. Otte lehnt dies jedoch ab. Die Kölner CDU, der Otte angehört, will ein Parteiausschlussverfahren einleiten. Das habe der Kreisverband gemeinsam mit dem Landesverband und der Bundespartei beschlossen, sagte eine Sprecherin der dpa.

Die AfD hatte Otte angeboten, die Kandidatur gegen Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier zu übernehmen. Bei einem gemeinsamen Auftritt mit den AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla erklärte Otte am Dienstag, dass er dies annehme. Er sehe die Kandidatur als eine Möglichkeit, Gräben zuzuschütten. „Wenn man vorgeschlagen wird für das höchste Staatsamt, was über den Parteien steht, ist das in meinen Augen keine Zusammenarbeit. Es ist eine individuelle Entscheidung, ob ich diesen Vorschlag annehme oder nicht.“