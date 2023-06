Energieverbrauch von ChatGPT und Co. Eine Konversation verbraucht einen halben Liter Wasser

Der Chatbot ChatGPT ist aktuell in aller Munde. In der Politik wird bereits seit mehreren Wochen in unterschiedlichen Ausschüssen und Fachgesprächen darüber diskutiert, wie ein sinnvoller und sicherer Umgang mit der Künstlichen Intelligenz (KI) aussehen kann. Auch die Grünen-Bundestagsfraktion bringt sich nun in die Debatte ein – und will von Experten wissen, wie KI „nachhaltig und demokratisch“ gestaltet werden kann.