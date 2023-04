ChatGPT und Künstliche Intelligenz Ist menschliches Denken bald überflüssig?

Nicht die Sprachmodelle selbst seien das Problem, sondern die Menschen, die diese fälschlich nutzen, meint Klüwer. Ein allgemeines Verbot der Software in Schulen sieht sie als große Benachteiligung für das weitere Leben der Schüler an. Stattdessen müssten Kompetenzen für einen souveränen Umgang mit der Software vermittelt werden. Es sei wichtig, KI in Unternehmen und Bildungsbereichen einzusetzen und das Bildungssystem „fundamental umzudenken“, sagt ihr Kollege Rasmus Rothe. Auch Doris Weßels, Professorin an der Fachhochschule Kiel, plädiert für einen „radikalen Change“ und eine „neue Form der Aufgabenstellung“. Hausarbeiten könnten bald der Vergangenheit angehören.