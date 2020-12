Angespannte Corona-Lage : Charité-Chef warnt: Kaum noch Intensivbetten

Die Intensivbetten in Deutschland werden im Dezember immer knapper. Foto: Fabian Strauch/dpa

Berlin Noch sei die Lage nicht eskaliert, erklärt der Chef der Berliner Charité-Klinik. Doch sollten die Infektionszahlen weiter steigen, sieht er Deutschland am Ende seiner Intensivbetten-Kapazitäten.

Der Vorstandsvorsitzende der Berliner Charité, Heyo K. Kroemer, hat vor einer Überlastung der Krankenhäuser gewarnt. Die Lage in der Charité sei noch beherrschbar, aber sehr angespannt, sagte Kroemer am Donnerstagabend in den ARD-„Tagesthemen“.