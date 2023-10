Ernährungsreport Schweinsbraten geht immer

Auf der anderen Seite gibt es die, die in der Tat bei der Ernährung auf eine gesellschaftliche Veränderung hoffen, etwa durch weniger Fleischkonsum, was dann wiederum gut fürs Klima und die Umwelt ist. Aber auch hier gilt: Vegetarisches oder gar Veganes lässt sich nicht verordnen, wie mancher in diesem Lager vermutlich hofft. Denn wenn der Ernährungsreport, den Minister Cem Özdemir am Freitag vorgestellt hat, eines belegt, dann dies: Was ihre Essgewohnheiten angeht, bleiben die Deutschen selbstbewusst. Sie schauen viel differenzierter auf den Teller und über den Tellerrand hinaus, als in der Politik mitunter geglaubt wird. Auch haben sie ein Gespür für das, was bei der Ernährung wichtig, gut und gesund ist. So muss es sein.