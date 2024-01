Interview Cem Özdemir „Ich stehe nicht für alles zur Verfügung“

Özdemir Nein. Meine Aufgabe ist es, die Interessen der Landwirtschaft mit dem großen Ganzen in Einklang zu bringen. Was die Haushaltskonsolidierung angeht, habe ich von Anfang an deutlich gewarnt, die Landwirtschaft überproportional zu belasten. Klar, angesichts klammer Kassen müssen alle einen Beitrag leisten, aber bitte angemessen. Die ursprünglichen Sparpläne gingen übermäßig aufs Konto der Landwirtschaft. Ich habe deshalb entschieden und erfolgreich dafür gekämpft, dass das so nicht kommt. Die Kfz-Steuerbefreiung, also das grüne Kennzeichen bleibt. Und die Agrardiesel-Beihilfe wird schrittweise abgeschmolzen, statt mit einem Mal gestrichen.