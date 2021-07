Fachkräfte händeringend gesucht : CDU-Wirtschaftsrat fordert schnelles Ende der verbesserten Kurzarbeit

Exklusiv Berlin Der CDU-Wirtschaftsrat hat angesichts des starken Rückgangs der Arbeitslosenzahl eine schnelle Rückkehr zur Normalität beim Kurzarbeitergeld gefordert. Arbeitskräfte sollten nicht durch Kurzarbeit in nicht zukunftsfähigen Branchen gehalten werden, während andere Unternehmen händeringend Leute suchten.

Der CDU-Wirtschaftsrat hat angesichts des starken Rückgangs der Arbeitslosenzahl eine schnelle Rückkehr zur Normalität beim Kurzarbeitergeld gefordert. „Unternehmer stellen in hoher Zahl zusätzliche Arbeitnehmer ein, die Unterbeschäftigung schmilzt wie Eiscreme in der Sommersonne und der Arbeitsmarkt insgesamt zeigt schon wieder erste Anzeichen von Fachkräftemangel“, sagte Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates. „Deshalb ist es jetzt an der Zeit, die teuren Corona-Sonderregeln für das Kurzarbeitergeld möglichst rasch zu beenden. Beschäftigte dürfen nicht in offenbar kaum zukunftsfähigen Jobs gehalten werden, während andere Arbeitgeber händeringend nach Fachkräften suchen und gleichzeitig auch noch mit ihren Beiträgen für eine arbeitsmarktpolitische Stilllegungsprämie aufkommen müssen“, sagte Steiger.