Bei Online-Parteitag : CDU wählt neuen Vorsitzenden Mitte Januar

Berlin Zum Einstieg ins Superwahljahr 2021 wollen die Christdemokraten endlich ihre Führungsfrage klären. Wegen der Corona-Pandemie sollen die 1001 Delegierten am Computer zu Hause abstimmen. Hauptproblem: Ist das Verfahren rechtssicher?

Der Beschluss fiel nach Angaben von Generalsekretär Paul Ziemiak im CDU-Vorstand am Montag mit großer Mehrheit in einer Schaltkonferenz. Vorgesehen ist demnach, dass die 1001 Delegierten beim virtuellen Parteitag am 16. Januar zunächst eine „digitale Vorauswahl“ treffen, die sie dann durch eine Briefwahl bestätigen. Die Briefwahlzettel, auf denen nur noch der Sieger der digitalen Abstimmung stehen soll, sollen laut Ziemiak am 22. Januar öffentlich ausgezählt und das Ergebnis dann verkündet werden.