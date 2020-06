„Eher hilflose Scheindebatte“ : CDU und CSU-Politiker gegen Streichung des Begriffs „Rasse“

Berlin Die Rassismus-Debatte ebbt nicht ab. Die geforderte Streichung des Begriffs „Rasse“ aus dem Grundgesetz erhitzt vor allem bei der Union die Gemüter. Zwei schwarze Abgeordnete kritisieren zudem die Dünnhäutigkeit beim Thema Rassismus in der Polizei.

Grünen-Chef Robert Habeck und die grüne Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteiner Landtags, Aminata Touré, hatten zur Begründung ihrer Forderung in der „Tageszeitung“ erklärt: „Es ist Zeit, dass wir Rassismus verlernen.“ Der Begriff manifestiere eine Unterteilung von Menschen in Kategorien, die Anspruch und Geist des Grundgesetzes widersprächen. „Es gibt eben keine „Rassen“. Es gibt Menschen.“

Weiter diskutiert wird auch die Äußerung von SPD-Chefin Saskia Esken über „latenten Rassismus“ bei der Polizei - und vor allem die Reaktionen darauf. Sie finde es „krass, dass es so schwer ist, eine kritische Diskussion über Rassismus in der Polizei zu führen“, sagte die Grünen-Politikerin Touré dem „Tagesspiegel am Sonntag“. Wenn die Innenminister der Länder diese Debatte nicht selbstkritisch führten, „ignorieren sie nicht nur die Erfahrungen von vielen Menschen mit Migrationsgeschichte, sondern tun auch der Gesellschaft keinen Gefallen“. Der schwarze SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby aus Halle meinte, Missstände, die es auch in der Polizei gebe, müssten benannt werden.