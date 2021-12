Parteien : CDU-Sozialflügel kritisiert Aufstellung der Fraktion scharf

Deutschland Hat die CDU Millionen Stimmen an SPD und Grüne wegen fehlendem sozialpolitischen Profil verloren? Der Sozialflügel der Partei ist davon überzeugt - und übt scharfe Kritik an der Bundestagsfraktion.

„Nach diesen Entscheidungen zweifeln wir daran, dass die amtierende Fraktionsspitze dazu in der Lage ist, unsere CDU für die Zukunft richtig aufzustellen. Sie hat mit den Entscheidungen klar gemacht, dass sie aus den Wahlfehlern nichts gelernt hat“, heißt es in einem Beschluss des Bundesvorstands der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), der am Samstag der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Mit dem Vorsitz der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales sei eine wichtige CDA-Position von der Fraktionsspitze ohne Not an die CSU gegeben worden.