CDU-Parteitag : CDU schließt Parteitag ab

Hannover Der erste interne Dämpfer blieb CDU-Chef Merz erspart - den langen Streit um das Reizthema Frauenquote klärte der Parteitag in seinem Sinne. Mit Spannung wird am zweiten Tag ein Gastredner erwartet.

Zweistündige Diskussion um Frauenquote

Prien: „Quote ist kein elegantes Instrument“

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther sagte dagegen, es gebe viele Parteien, die mit einer Quote gute Erfahrung gemacht hätten. In seiner Landespartei wende er eine hälftige Quote schon an. Wenn Leute sagten, das sei leistungsfeindlich, sei das eine Beleidigung für die Frauen der CDU, die einen „saumäßig geilen Job“ in ihren Funktionen machten. „Und deswegen müssen wir in die Moderne gehen.“ Auch Hendrik Wüst, Ministerpräsident und CDU-Landeschef in Nordrhein-Westfalen, warb für die Quote. Es gehe für die Partei darum, sich „mehr anzustrengen, mehr Frauen mehr Chancen zu geben.“