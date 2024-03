Medienbericht Falls die Ampel scheitert: Saar-Politikerin steht auf Minister-Liste der CDU

Wie T-Online nun berichtet, gibt es wohl seit einigen Tagen einen anderen Plan bei der Union: Keine Neuwahlen, sondern eine große Koalition zwischen SPD und CDU/CSU mit einer Art Krisenkabinett. Dabei würde die Union sämtliche Ministerposten einsacken, die derzeit in der Hand von FDP und Grünen sind. Laut Liste, die der T-Online-Redaktion nach eigenen Angaben vorliegt, sollen sechs Ministerien an die CDU, drei an die CSU gehen. Die SPD-Minister dürften ihre Jobs behalten. Außerdem bliebe Scholz Kanzler, und Friedrich Merz bliebe CDU-Fraktionsvorsitzender, um nächstes Jahr problemlos Wahlkampf machen zu können.