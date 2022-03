Bundeswehr : CDU-Politiker warnen Grüne: Sonderetat nur für Aufrüstung

Berlin Sind die 100 Milliarden Euro Sondervermögen nur für die Aufrüstung? Darüber haben CDU und Grüne unterschiedliche Auffassungen. Ein unerwartetes Lob erhält die deutsche Außenministerin.

Grünen-Vorstoß zur Energieversorgung

Zuvor hatte sich die Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ dafür offen gezeigt, Teile des Sondervermögens auch in die Energieversorgung und die Entwicklungsarbeit zu investieren. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) hatte am bei einem Besuch in Washington am Dienstag gesagt: „Aus meiner Sicht sind die Investitionen in die militärischen Kapazitäten und die Investition in die Energieunabhängigkeit von Russland zwei Seiten derselben Medaille.“