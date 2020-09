Interview Paul Ziemiak : „Der Wahlkampf wird härter werden als der vorherige“

Berlin Der CDU-Generalsekretär befürchtet Auswirkungen der Corona-Proteste auf die Bundestagswahl. Zugleich mahnt er zur konsequenteren Durchsetzung der Regeln.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak mahnt die Rückkehr zur soliden Haushaltsführung an. 2022 müsse die Schuldenbremse wieder eingehalten werden, so Ziemiak im Gespräch mit unserer Redaktion. Für die Familien will er das Baukindergeld verlängern. Mit Sorge blickt der 35-Jährige auf den Bundestagswahlkampf im nächsten Jahr.