Plan der Union Bosbach soll die CDU im Osten mit retten

Nun muss Bosbach also noch mal ran, um die Union im Osten mit zu retten. Die Wähler dort, so heißt es intern, könne man vor allem über klare Worte erreichen. „Eigentlich wollte ich ja in puncto Wahlkampf kürzertreten, aber wenn mich mein Freund Carsten Linnemann um Unterstützung bittet, dann kann ich nicht nein sagen“, bestätigte der Rheinländer unserer Redaktion seinen Einsatz. „Die Parteifreunde in den Ländern, in denen 2024 gewählt wird, haben es schwer genug, die brauchen jede Hilfe“, so Bosbach weiter. „Ich kämpfe dort aber nicht in erster Linie gegen die AfD, sondern für die CDU.“