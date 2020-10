CDU-Parteitag : Eine Verschiebung und ein Kritiker

In der CDU-Zentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin, berieten die Noch-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, die drei Nachfolge-Kandidaten und der engste Führungskreis über die Verschiebung des für Dezember geplanten Parteitags wegen der Corona-Krise. Es wurde heftig gestritten. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Die CDU will erst im Frühjahr über ihren neuen Vorsitzenden entscheiden. Vor allem Kandidat Merz reagierte sauer.

Annegret Kramp-Karrenbauer wird zur ewigen „Noch-Vorsitzenden“ der CDU. Deren Spitzengremien beschlossen am Montag in Berlin, den Parteitag für die Nachfolge der 58-jährigen Saarländerin wegen der steigenden Corona-Fallzahlen erneut zu verschieben – auf das nächste Frühjahr.

Schon der erste geplante Parteitag im April hatte wegen der Pandemie abgesagt werden müssen; nun trifft es das ersatzweise angesetzte Treffen am 4. Dezember in den Stuttgarter Messehallen. Und das trotz eines ausgeklügelten Hygienekonzepts. Es sah unter anderem vor, dass jeder der 1001 Delegierten ein elektronisches Gerät bekommen sollte, das vor einem Unterschreiten des Mindestabstands von 1,50 Meter warnt. Doch angesichts wiederholter dramatischer Appelle der Kanzlerin an alle Bürger, auf jede entbehrliche Reise zu verzichten und Kontakte zu minimieren, war auch ein Treffen mit solchen Regeln nicht mehr haltbar. Über Alternativstandorte wurde nachgedacht, ebenfalls über eine Aufsplittung, doch steigen die Infektionszahlen derzeit überall.

Für die drei Bewerber um den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen, wird die Sache damit zum schier endlosen Schaulaufen. Alle drei hatten sich bereits unmittelbar nach Kramp-Karrenbauers Verzichtserklärung am 10. Februar gemeldet und werben seitdem um die Mitglieder und Delegierten. Auch in der Partei ist die Sehnsucht nach einem Ende der Personaldebatten groß.

Kramp-Karrenbauer hatte die Verschiebung zusammen mit den drei Bewerbern und dem engsten Führungskreis am Sonntag in der Parteizentrale in einer stundenlangen Sitzung vorbereitet, in der heftig gestritten wurde. Vor allem Friedrich Merz hatte für eine Beibehaltung des Termins votiert und sogar polemisch eingeworfen: „Ich habe den Eindruck, dass einige Angst vor der Entscheidung haben.“ Auch am Montag übte er Kritik. Es gebe „beachtliche Teile des Partei-Establishments, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender werde“, sagte Merz. Der Beschluss sei eine „Entscheidung gegen die CDU-Basis“. Merz’ Motiv könnte sein, dass er sich derzeit die besten Chancen ausrechnet; eine Umfrage sieht ihn aktuell mit 45 Zustimmung unter den CDU-Anhängern deutlich vorn. Bei der ersten Verschiebung im April hatte sich der Sauerländer allerdings noch ganz anders geäußert: Die Gesundheit der Menschen habe Vorrang, sagte er damals.