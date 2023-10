Hessen CDU nimmt SPD-Entschuldigung für Wahlvideo „zur Kenntnis“

„Die Entschuldigung von Herrn Degen, die er erneut nutzt, um Ressentiments gegenüber der CDU zu schüren, nehmen wir zur Kenntnis“, erklärte Pentz. Die CDU führe den Wahlkampf „weiterhin fair in Stil und Sound und im Umgang mit unseren politischen Wettbewerbern“. In Hessen wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt.