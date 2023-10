CDU-Ministerpräsidenten Friedrich und die starken Männer

Der Quertreiber. Daniel Günther in Schleswig-Holstein hat für sich zum Prinzip erhoben, seinem Vorsitzenden zu widersprechen. Zuletzt kritisierte er die Abstimmung von CDU, FDP und AfD in Thüringen. „Einzelmeinung“, wehrte Merz ab. Die nächste Spitze folgte nach den Wahlen in Hessen und Bayern: Dort sei honoriert worden, „wenn Politik nicht mit schrillen Tönen“ arbeite, so Günther. Etwas, was dem Parteichef nicht so richtig gelingen will. Günther gehört wie Wüst zum moderaten Lager in der CDU, beide regieren mit den Grünen, die Merz zum Hauptgegner im Bund erklärt hat. Fakt ist: Der 50-Jährige, der seit sechs Jahren MP ist und im vergangenen Jahr die Wahl gewann, will die CDU mehr in der Mitte verankern. Er ist kein Polarisierer. Anders als Merz.