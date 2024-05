CDU-Parteitag Merz fordert Wende bei Migration und Sozialpolitik

Bei der Sozialpolitik kündigte er an, das Bürgergeld der Ampel in dieser Form wieder abzuschaffen. Schon der Name klinge wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Notwendig sei hingegen eine neue Grundsicherung für jene, die sie benötigten. Zugleich müssten jene, die in den Arbeitsmarkt zurückwollten, Anreize und Ermutigung erhalten. Es gehe darum, Menschen zur Selbstverantwortung zu befähigen. Nur so könne der Sozialstaat funktionieren.