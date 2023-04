Koalition CDU-Mann Wegner vor dem Sprung ins Rote Rathaus

Der designierte Regierende Bürgermeister Kai Wegner nominierte am Montag noch vor dem letzten Votum eines CDU-Landesparteitags künftige Senatorinnen und Senatoren. Die Vizepräsidentin des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Felor Badenberg, soll neue Justizsenatorin werden. SPD-Landeschefin Franziska Giffey will vom Roten Rathaus voraussichtlich in den Wirtschaftssenat wechseln.