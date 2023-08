Interview Carsten Linnemann „Der Bundeskanzler redet die Lage schön“

Linnemann So ganz stimmt diese Analyse ja nicht. Wir liegen in Umfragen deutlich vorne und ohne oder gegen uns könnte derzeit keine Regierung gebildet werden. Aber wahr ist auch: Wir sind nicht da, wo wir sein wollen. Wir haben bei der letzten Bundestagswahl so richtig Vertrauen verloren. Auch ich habe das unterschätzt. Daraus ist leider ein Narrativ entstanden, die letzten 16 Jahre seien an allem Schuld. Das hat sich verankert, obwohl es Unsinn ist. Ich habe aber das Gefühl, das ändert sich gerade.