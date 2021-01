Interview Nadine Schön (CDU) : „Es besteht keine Pflicht, Röttgen oder Laschet zu wählen“

Berlin Die Vize-Fraktionschefin verteidigt das Votum der Frauen Union gegen CDU-Vorsitz-Bewerber Friedrich Merz. Eine Empfehlung sei „nichts Ungewöhnliches“.

Entscheiden die Unionsfrauen die Wahl des neuen Parteivorsitzenden der CDU? Die Empfehlung der Frauen Union gegen den Kandidaten Friedrich Merz hat in Berlin jedenfalls für erhebliches Aufsehen gesorgt. Nadine Schön, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Vorstandsmitglied der Vereinigung, verteidigt das Votum.

Frau Schön, was haben Sie gegen Friedrich Merz?

SCHÖN Was sollte ich gegen Friedrich Merz haben?

SCHÖN Es besteht keine Pflicht, Röttgen oder Laschet zu wählen. Auch nicht durch das, was nach außen kommuniziert worden ist. Aber der Bundesvorstand ist ein gewähltes Gremium, in dem auch die Landesverbände vertreten sind. Ich finde es wichtig, dass man sich mit dieser so wichtigen Frage beschäftigt und auch das Ergebnis der Diskussion kommuniziert.