Annegret Kramp-Karrenbauer : CDU-Chefin im Phantasialand statt bei Saar-Parteitag

Annegret Kramp-Karrenbauer verpasst am Samstag den Parteitag der Saar-CDU. Foto: dpa/Sven Hoppe

Saarbrücken Die langjährige Landeschefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird beim Parteitag der Saar-CDU am Samstag in Theley fehlen. Die Bundesvorsitzende der Union weilt stattdessen im Freizeitpark Phantasialand in Brühl – allerdings nicht zum Achterbahnfahren.

Von Tobias Fuchs Redakteur im Team Landespolitik/Region/Kultur

Stattdessen hält sie in der Eventlocation „Quantum“ eine Rede auf dem „Mittelstandstag“ der Mittelstandsvereinigung innerhalb der nordrhein-westfälischen CDU.