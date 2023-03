Interview Jürgen Hardt

Hardt Ich muss dem Bundeskanzler keine Haltungsnoten geben. Ich denke aber, es gibt einen Konsens der demokratischen Parteien der Mitte, dass wir den gegenwärtigen innenpolitischen Kurs in Israel kritisch sehen. Aber eine stabile Freundschaft hält das aus. Ich glaube, dass Premier Netanjahu sowohl in Berlin als auch in anderen europäischen Hauptstädten mehr Unterstützung auch in der Innenpolitik erwartet hat. Dass Netanjahus Kurs in Deutschland kritisch gesehen wird, hat ihn vielleicht doch beeindruckt.