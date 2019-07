Interview Jürgen Hardt, CDU : „Die Weltpolitik richtet sich nicht nach der SPD“

Jürgen Hardt (CDU) ist Außenexperte der Unionsfraktion. Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin Der CDU-Außenpolitiker spricht über den Koalitionsstreit um den Anti-IS-Einsatz, Außenminister Heiko Maas und die Iran-Krise.

Von Werner Kolhoff

Nicht nur in Sachen Solidarrente und Klimaschutz gärt es in der großen Koalition. Auch in der Außen- und Sicherheitspolitik gibt es Konflikte. Ein Gespräch mit dem außenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt (CDU).

Im Bundestag hat sich SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich letzten Mittwoch deutlich von Annegret Kramp-Karrenbauer abgesetzt. Wächst die Kluft in der Koalition in der Frage der Auslandseinsätze der Bundeswehr?

HARDT Ich habe die Rede auch als Bewerbungsrede für das Amt des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Herbst verstanden. Rolf Mützenich setzt offensichtlich auf die pazifistische Grundhaltung, die sich in Teilen der SPD derzeit breit macht. Allerdings richtet sich die Weltpolitik nicht nach den Wünschen der SPD.

Kann das für die Koalition gefährlich werden?

HARDT Ich setze darauf, dass sich der pragmatische Kurs durchsetzt, den die bisherigen Außenminister der SPD gepflegt haben, allen voran Frank-Walter Steinmeier in seinen beiden Amtszeiten.

Pflegt ihn auch Heiko Maas?

HARDT Ja. Wobei er größere Schwierigkeiten mit seiner Fraktion hat, als sie Steinmeier je hatte. In vielen Fragen der Mandatspolitik habe ich in der Tat den Eindruck, dass er in der CDU/CSU-Fraktion eine stärkere Stütze hat als bei seinen eigenen Leuten.

Mützenich lehnt eine Fortsetzung des Anti-IS-Einsatzes ab, mit Blick auf einen Kabinettsbeschluss, dass er in diesem Herbst auslaufen soll. Sieht die Union das anders?

HARDT Im bisherigen Mandatstext steht das bezüglich der Luftaufklärung und -betankung tatsächlich im Begründungsteil. Trotzdem halten wir es angesichts der Lage nicht für richtig, diesen Einsatz jetzt zu beenden. Darüber werden wir in der Koalition reden müssen. Es wäre schade, wenn wir einen wichtigen und von allen unseren Partnern als richtig befundenen Einsatz nur deswegen einstellen würden, weil sich die Ansicht unseres Koalitionspartners verändert hat. Was den zweiten Teil des Einsatzes, die Unterstützung der irakischen Regierung bei der Ausbildung von Militär, angeht, so gibt es diese zeitliche Begrenzung dort nicht.

Aber der IS ist doch besiegt?

HARDT Es gibt nach wie vor die Gefahr des Wiedererstarkens des IS in einzelnen Regionen. Es wäre schlimm, die Opfer der letzten Jahre im Kampf gegen den IS dadurch ad absurdum zu führen, dass man zu früh nachlässt.

Droht in der Frage eines EU-Sicherungseinsatzes am Golf ein ähnlicher Koalitionskonflikt?

HARDT Die Gespräche zwischen London, Paris und Berlin dazu laufen. Am vergangenen Mittwoch hat Außenminister Maas den Auswärtigen Ausschuss unterrichtet. In allen drei Hauptstädten gibt es noch keine abschließende Festlegung über Art und Umfang eines Einsatzes. Am wichtigsten ist zunächst die Aufklärung über Schiffsbewegungen in der Region, um aus eigenen Quellen nachweisen zu können, wer dort gegen Seerecht verstößt oder Schiffe angreift. Ein zurzeit in Dschibuti stationierter Seefernaufklärer der Bundeswehr könnte dazu einen Beitrag leisten. Ob darüber hinaus auch Schiffe der Bundesmarine eingesetzt werden sollten, ist noch nicht ausdiskutiert.

Wären Sie denn dafür?