Massive Kritik in der SPD-Fraktion Steht die Cannabis-Reform vor dem Aus?

Er warnte: „Würde das Gesetz so verabschiedet, würden wir das im Alltag sehr schnell merken, weil buchstäblich an jeder Ecke, zum Beispiel in Straßencafés, gekifft werden dürfte. Die Abstände zu Einrichtungen, in denen sich Kinder aufhalten, sind mit 100 Metern viel zu gering.“ Das sei das Gegenteil von Kinder- und Jugendschutz, so der SPD-Politiker. „Auf die Polizei würde aufgrund neuer Kontrollerfordernisse mehr, und nicht weniger Arbeit, zukommen“, sagte Fiedler. Auch politisch könne er nur warnen. „Viele scheinen noch nicht erkannt zu haben, welch durchschlagende Munition wir mir diesem Gesetz den Rechtsextremen, insbesondere vor den Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern, liefern würden“, sagte der SPD-Innenpolitiker. „Wir können nicht einerseits über AfD-Verbotsverfahren diskutieren und dann Gesetze verabschieden, die sich in ihren Auswirkungen im Alltag wie ein Sechser im Lotto für die Rechtsextremen erweisen“, sagte Fiedler.