Branche in der Krise : Wenn bald kein Bus mehr fährt

Die Busbranche steckt in der Krise. Der Omnibusverband fordert daher Hilfen der Bundesregierung, Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Analyse Berlin Die Busbranche wird von der Energiekrise hart getroffen. Reisen könnten daher bald ausfallen, Schüler nicht mehr abgeholt werden, warnt der Verband der Omnibusunternehmen. Das Auslaufen des Tankrabatts dürfte die Probleme weiter verschärfen.

Von Hagen Strauß

Was vereinzelt schon der Fall ist, könnte bald flächendeckend „bittere Realität“ werden, warnt die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes Deutscher Omnibusunternehmen (bdo), Christiane Leonard. Schulbusse, die nicht mehr fahren, Reisen in den Urlaub, die abgesagt werden müssen. „Und was nützt das Neun-Euro-Ticket, wenn kein Bus fährt?“ Die Energiekrise trifft auch die Busbranche hart. „Wenn nicht bald eine Lösung gefunden wird, werden die ÖPNV-Unternehmen schon sehr bald Leistungen reduzieren oder den Verkehr ganz einstellen müssen“, so Leonard zu unserer Redaktion.

Über viele durch die Energiekrise angeschlagene Sparten und mögliche Hilfen wird derzeit diskutiert – aus Sicht der Busunternehmer kümmert sich die Politik um ihre Probleme aber deutlich zu wenig. So ergab eine Umfrage des Verbandes unter 115 ÖPNV-Unternehmen, dass nur drei Prozent es schaffen, die gestiegenen Energiekosten vollständig auszugleichen. Bei über 50 Prozent liegen bislang die Aufwendungen 2022 über 50 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Fast 25 Prozent der Unternehmen müssen sogar mehr als 70 Prozent verkraften. Und die nächste Sorge steht schon vor der Tür: Nach dem Auslaufen des Tankrabatts in wenigen Tagen könnten die Dieselkosten die Zwei-Euro-Marke reißen – ein weiterer herber Schlag gegen die Branche.

„In einigen Bundesländern sehen sich die Unternehmen bereits gezwungen, Busverkehre stillzulegen, um auf diesen Umstand aufmerksam zu. Insbesondere im Schülerverkehr drohen massive Einschnitte“, so Leonard. Denn viele Busbetriebe nehmen im Namen von Städten und Verkehrsverbünden auch den Transport von Schülern wahr. Das bestehende Instrument der Rückerstattung von Energiekosten müsse daher endlich von fünf auf 40 Cent pro Liter angepasst werden, fordert die Hauptgeschäftsführerin. Fahrpreise hätten schließlich auch wegen des Neun-Euro-Tickets nicht angehoben werden können.

Hinzu kommen aber noch mehr Probleme – es herrscht ein gravierender Personalmangel, von dem laut Verband 85 Prozent der Betriebe betroffen sind. Aktuell fehlten 5000 Fahrer, weshalb bereits manche kleinen und mittelständischen Betriebe nicht mehr ihre Verträge erfüllen können. Schätzungen gehen davon aus, dass in acht bis zehn Jahren bereits 36.000 Busfahrer fehlen.

Die tourismuspolitische Sprecherin der Union, Anja Karliczek (CDU), forderte die Bundesregierung zum Handeln auf: „Die Branche ist durch fehlende Busfahrer, hohe Kraftstoffpreise und immer neue gesetzliche Auflagen in ihrer Existenz gefährdet“, so Karliczek zu unserer Redaktion. Busreisen seien aber gerade für viele ältere Menschen „ein wichtiges gemeinsames und bezahlbares Urlaubserlebnis, gerade nach Corona“. Und weil viele Busunternehmen im ländlichen Raum auch für den Schulbusverkehr verantwortlich seien, müssten die Strukturen dringend bewahrt werden. „Sonst verliert gerade der ländliche Raum an Attraktivität.“

Auch der Städtetag schlägt Alarm. So dürfe etwa eine Nachfolgelösung für das Neun-Euro-Ticket „auf keinen Fall die Investitionen in Busse und Bahnen ausbremsen“, so Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy zu unserer Redaktion. „Außerdem brauchen wir viele neue Busse und Bahnen.“ Der ÖPNV sei extrem unterfinanziert. Die Kosten der Energiekrise kämen für die Verkehrsunternehmen noch oben drauf. „Das muss durch kurzfristige Sofortmaßnahmen behoben werden. Nur so kann der Betrieb dauerhaft gesichert werden“, betont Dedy.

