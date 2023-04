Türkei-Wahlkampf in Deutschland Buschmann will „Hassreden“ türkischer Politiker verhindern

Angesichts der Wahlen sei zu erwarten, so Buschmann in einem Schreiben an Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), „dass Anhänger des türkischen Staatspräsidenten in den nächsten Wochen auch in Deutschland verstärkt Wahlkampf betreiben werden“. Der Brief liegt unserer Redaktion exklusiv vor. Darin heißt es weiter: „Wir müssen allerdings damit rechnen, dass es auch in Deutschland erneut zu Versuchen kommen kann, im Rahmen von Wahlkampfauftritten menschenverachtende Hassrede zu verbreiten.“