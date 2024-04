Internet Buschmann: Kennzeichnungspflicht für KI-Bilder

Auf die Frage, ob er juristischen Regelungsbedarf gegen Propaganda, Hetze und Falschmeldungen in sozialen Netzwerken wie Tiktok sehe, sagte Buschmann: „Wir wollen sicher nicht verbieten, dass in diesen Netzwerken Meinungen geäußert werden - und die können auch abseitig oder unvernünftig scheinen.“ Die Meinungsfreiheit sei ein hohes Gut und gelte auch in den Netzwerken.