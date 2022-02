Justiz : Buschmann: Geldstrafen-Schuldner sollen seltener in Haft

Buschmann: Geldstrafen-Schuldner sollen seltener in Haft

Will bundesrechtlich etwas beisteuern, damit es zu weniger Vollstreckungen kommt: Marco Buschmann. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin Weil sie eine vom Gericht verhängte Geldstrafe nicht bezahlt haben, sitzen zehn Prozent der Häftlinge eine Ersatzfreiheitsstrafe ab. Bundesjustizminister Marco Buschmann will diese Zahl verringern.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will, dass weniger Menschen wegen nicht bezahlter Geldstrafen in Haft kommen. „In Haft sollten vor allem die sitzen, die auch zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werden“, sagte er dem Berliner „Tagesspiegel am Sonntag“.