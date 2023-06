Bundesweite Schließungen am 14. Juni Apotheker protestieren gegen Gesundheitspolitik

Fakt ist: Es gibt immer weniger Apotheken. Die Gesamtzahl ist laut Verband zwischen 2015 und 2022 von 20.249 auf 18.068 gesunken. „Das entspricht ungefähr dem Niveau der 1980er Jahre“, so Overwiening. In diesem Jahr verzeichne man deutschlandweit sogar nur noch 17.993 Apotheken. „Zur Zeit schließt etwa alle 17 Stunden eine Apotheke für immer“, so die Präsidentin. Schuld sei der hohe wirtschaftliche Druck: Bürokratie und die von den Krankenkassen geforderten Honorar-Streichungen belasteten die Apotheken, während die Tariflöhne der Beschäftigten um mehr als die Hälfte gestiegen seien, so die Abda.