Nach Hamas-Terror Bundeswehrmaschinen auf Rückweg von Israel nach Deutschland

Zwei Bundeswehrmaschinen zur Rückholung deutscher Staatsbürger sind auf dem Rückflug von Israel nach Deutschland. An Bord der beiden Militärtransporter vom Typ A400M seien insgesamt 80 Passagiere, teilte die Bundeswehr in der Nacht Sonntag über die vormals als Twitter bekannte Online-Plattform X mit. Die erste Maschine mit 51 Passagieren hob demnach um 23 Uhr (MESZ) in Tel Aviv ab, die zweite mit 29 Passagieren knapp drei Stunden später. „Weitere Flüge sind in Vorbereitung“, hieß es.