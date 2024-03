Verteidigung Bundeswehr offen für Engagement an Schulen

Stark-Watzingers Äußerungen stoßen in der Bildungspolitik sowohl auf Zustimmung als auch auf Kritik. „Wenn man jetzt mit Blick auf Russland deutlich mehr fordert, dann kommt man schnell in einen Bereich, was tue ich, wenn Bomben fallen. So ein von oben vorgegebenes Angstszenario möchten wir als Eltern nicht“, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Bundeselternrats, Claudia Koch, am Montag dem Nachrichtenportal „ZDFheute.de“.