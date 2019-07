Ursache noch unklar : Bundeswehr-Hubschrauber stürzt in Niedersachsen ab

Bundeswehr-Hubschrauber stürzt in Niedersachsen ab

Ein Schulungshubschrauber der Bundeswehr vom Typ „EC 135“ ist in Niedersachsen abgestürzt. Foto: Holger Hollemann.

Berlin Die Bundeswehr hat den Absturz eines Schulungshubschraubers in Niedersachsen bestätigt. Die Maschine vom Typ Eurocopter EC 135 sei gegen 14 Uhr bei Dehmkerbrock, rund 30 Kilometer westlich von Hameln, verunglückt, sagte ein Bundeswehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Es seien zwei Menschen an Bord gewesen. Die Maschine gehöre zum Internationalen Hubschrauberausbildungszentrum in Bückeburg. Beim Modell EC 135 handelt es sich um einen leichten, zweimotorigen Mehrzweckhubschrauber, wie er vor allem für Luftrettung und Überwachungsaufgaben eingesetzt wird. Die Bundeswehr machte zunächst keine Angaben zum Schicksal der Menschen an Bord.