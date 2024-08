Gefahrenabwehr Bundeswehr hat Sicherheitsvorkehrungen für Kasernen erhöht

Die Sprecherin des Territorialen Führungskommandos bestätigte grundsätzlich auch „Spiegel“-Informationen, nach denen am Mittwoch vergangener Woche zwei Männer über den Zaun des Marinestützpunktes in Wilhelmshaven geklettert waren. Nachdem die Männer von einer Wache entdeckt worden seien, seien sie der Polizei übergeben worden. Der „Spiegel“ schreibt, es habe sich um Seeleute gehandelt, die auf einem angedockten Schiff in der Nähe gearbeitet hätten und sich offenbar deutsche Kriegsschiffe aus der Nähe hätten ansehen wollen.