Bundeswehr Bundeswehr gibt nach Sabotageverdacht Entwarnung

Nach Angaben der Bundeswehr hatte am frühen Mittwochmorgen zunächst ein technischer Alarm an einer Trinkwasseranlage in der Kaserne in Köln-Wahn angeschlagen. Das herbeigerufene Personal habe am Pumpenhäuschen eine Person wahrgenommen, die sich außerhalb des Zaunes schnell entfernt habe. Am Zaun sei eine Beschädigung festgestellt worden.